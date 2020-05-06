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Sertoğlu: BTM için beklememiz gereklidir

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Hasan Sertoğlu, BTM İkinci Ligi oynatmak istediklerini, hükümetin vereceği karar için de 15 Mayıs’a kadar beklemeleri gerektiğini açıkladı

Sertoğlu: BTM için beklememiz gereklidir

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle BTM İkinci Ligi ile ilgili belirsizlik devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da soruna çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, katıldığı programda yaptığı açıklamada BTM İkinci Lig, U21 Ligi ve U15 Ligi ile ilgili kararı vermeleri için 15 Mayıs’a kadar beklemeleri gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve hükümetin kendilerine vereceği karara göre Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun toplanarak bu liglerle ilgili kararını vereceğini belirten Hasan Sertoğlu, kendilerinin bu ligleri oynatmak istediklerine de vurgu yaptı.

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