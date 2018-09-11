Sertan çime ayak bastı

Gençler Birliği'nin golcü futbolcusu Sertan Kurukafa, geçirdiği diz ameliyatından sonra tedavi sürecini sürdürüyor. Dizini kuvvetlendirmeye devam eden Sertan Kurukafa, doktor kontrolünde düz koşu çalışmalarına da başladı. Sertan da yaşanan olumlu gelişmeler, Gençler Birliği yönetimi ve teknik heyetini de mutlu etti.