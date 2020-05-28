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Sertaç’ın hasreti bitti

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Binatlı’da Kemal Varan’dan sonra dizinden ameliyat olan Sertaç Özbilde iyileşerek takımla antrenmanlara başladı

Sertaç’ın hasreti bitti

İsmet KARAOSMAN

Bakanlar Kurulu’nun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra K-Pet Süper Lig ekibiBinatlı’da da antrenmanlar yoğun şekilde sürüyor.

Teknik direktör İltaç Karayel yönetiminde Erhan Şendur Antrenman Stadında çalışan sarı yeşillilerde Kemal Varan’dan sonra sakatlığı bulunan diğer futbolcu da antrenmanlara başladı.

Geçtiğimiz sezon oynanan Küçük Kaymaklı maçında dizinden sakatlanan Sertaç Özbil de ameliyat olduktan sonra iyileşerek takımla antrenmanlara başladı.

Askerlik görevini de tamamlamak üzere olan ve 1 ay askerliği kalan Sertaç Özbil, kalan 8 haftada takımına katkı koymaya çalışacak.

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