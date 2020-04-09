Sermaye:Masraf büyük yük olacak

Hakan Sermaye, yabancı futbolcular konusunda değerlendirmelerde bulunurken, mevcut sayının artırılmasından yana olmasına rağmen ekonomik krizden dolayı yabancı futbolcunun masrafının büyük yük olacağını, yabancı oynatma en az 1 – 2 yıl askıya alınmazsa, takımlar arasında çok büyük uçurumlar olacağını belirtti

Necati KÜLAHLILAR

Göçmenköy teknik direktörü Hakan Sermaye, yabancı futbolcular konusunda değerlendirmelerde bulunurken, mevcut sayının artırılmasından yana olmasına rağmen ekonomik krizden dolayı yabancı futbolcunun masrafının büyük yük olacağını, yabancı oynatma en az 1 – 2 yıl askıya alınmazsa, takımlar arasında çok büyük uçurumlar olacağını belirtti.

Hakan Sermaye’nin açıklaması şöyle:

“Ülkemizde yabancı sporcuların oynamaları 1 veya 2 sene askıya alınabilir. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı salgın hastalık faciası, ve buna bağlı olarak, yaşanan ve ilerde de yaşanacağı kaçınılmaz olan ekonomik krizin eşiğinde vurgulamak isterim ki ben kesinlikle yabancı oyuncuya karşı değil, hatta mevcut sayının artırılmasından yanayım.

Tüm dünyada bile, değil futbolcuların durumu, liglerin başlatılmaması bile düşünülürken, yaşanan ekonomik krizin nelere malolacağı bir muammadır. İşte tüm bu olayların bütününü düşündüğümüzde, mevcut kulüp başkanlarımızın bile, kara kara düşündüğü, ekonomik çıkmazın nasıl atlatılacağının konusu varken, nerdeyse bir yabancı futbolcunun 40 – 50 bin doları bulan masrafının ödenmesi gerçekten büyük yük olacaktır.

Kaçınılmaz bir durum var ki eğer yabancı oynatma en az 1 – 2 yıl askıya alınmazsa, takımlar arasında çok büyük uçurumlar olacak. Pek tabiiki bu durum da, liglerimizin seyir zevkini çok kötü etkiliyecek. Çünkü bu maddi yükü, bir elin parmaklarını bile geçmeyecek sayıda takımlar kaldırabileceği bir kaçınılmaz.

Tabii ki kural değişir ve yabancı oyuncu 1 – 2 sene askıya alınırsa, yine birçok soruyu gündeme getireceği malumdur. Özellikle de herkesin dilinde olan, yabancı olmazsa, yerliler hakettiğinden fazla talep edecek. Hiç kusura bakılmasın fakat bu bizim yerli futbolcularımıza yapılan erken infaz gibi oldu. Aslında kesin olmayacak demiyorum. Fakat tüm yerli futbolcularımızı da aynı kefeye koymak yanlış olur kanısındayım. Peki bu konuda ne mi yapılır? Bırakın onu da federasyonumuz düşünsün. Onların Sn. Hasan Sertoğlu başkanımız önderliğinde en doğru kararı üreteceğinden hiç kuşkum yoktur.

Tekrardan vurgulamam gerekirse, ben kesinlikle yabancı oyuncu karşıtı değilim. Fakat bu yaşanılan süreçte, ülkemizden kayıp olacak bir kuruşa (yabancı futbolculara ödenen paralarla birlikte, menejerlere ödenen paralar ) bile muhtaç olabileceğimiz düşüncesinde bir KKTC vatandaşıyım.