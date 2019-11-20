Sermaye: Yabancı futbolcuların performansından memnun değilim

Necati KÜLAHLILAR

Gençlik Gücü teknik direktörü Hakan Sermaye, takımın başında 3 haftayı geride bırakırken, yabancı futbolcuları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı futbolcularının performansından memnuniyetsizlik belirten Hakan Sermaye’nin bağlandığı radyo programındaki açıklamaları şöyle:

“Gençlik Gücü'nün kadrosunda yer alan yabancı futbolcuların performansından memnun değilim.

Bir yabancı futbolcunun kötü oynama hakkı vardır. Ama mücadele etmeme hakkı yoktur. Yerli futbolcudan kat kat fazla maaş alan yabancı futbolcu bunun karşılığını vermelidir.

Biz şu anda yabancı futbolcularımızdan istediğimiz verimi alamıyoruz. Kalan haftalardaki performanslarına göre, devre arasında gerekli değerlendirmeleri yapacağız.”