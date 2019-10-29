Sermaye: Oyna GG sloganı devam edecek

Necati KÜLAHLILAR

Gençlik Gücü'nde Niyazi Göksun'dan boşalan teknik adam koltuğunun sahibi belli oldu. Dün gazetemizde ve sitemizde belirtildiğigibi Hakan Sermaye takımın yeni teknik direktörü oldu.

Dün doğum gününü kutlayan Hakan Sermaye, Gençlik Gücü ile ilk antrenmanını da Ortaköy Sahasında gerçekleştirirken, yaptığı açıklamada Gençlik Gücü’nün bulunduğu yerin, hak ettiği yer olmadığı ve en kısa sürede buradan çıkacağını söyledi. Sermaye,“Oyna GG” sloganınında devam edeceğini sözlerine ekledi.