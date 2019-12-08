Sermaye'nin yardımcısı Dağman

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü'nde teknik direktör Hakan Sermaye'nin teknik ekibinde yardımcı antrenörü belli oldu.

Genç antrenörlerden İbrahim Dağman, Gençlik Gücü'nde yardımcı antrenörü olarak göreve başladı. Gençlik Gücü'nde geçtiğimiz haftadan itibaren görev yapmaya başlayan İbrahim Dağman, daha önce Esentepe'de, Hüseyin Çağer'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İbrahim Dağman, kızının dans yarışması için izinli olarak Kolombiya'da bulunan teknik direktör Hakan Sermaye'nin yokluğunda takımı Pazar günü oynanacak Mağusa Türk Gücü maçına hazırladı.

İbrahim Dağman, Mağusa Türk Gücü maçında tam yetkili olarak sahada, yedek kulübesinde olacak.