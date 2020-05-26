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Sermaye maçları planladı

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Sermaye maçları planladı

Necati KÜLAHLILAR

Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında, K-PET Liglerinde mücadele eden takımlar son 8 maç için antrenmanlarını sürdürürlerken, Haziran ayının ilk günlerinde hazırlık maçlarına da başlayacaklar.

Başkent ekiplerinden Göçmenköy de hazırlık maçlarının programını belirlerken,teknik direktör Hakan Sermaye 4 hazırlık maçı planladı.Göçmenköy, 3Haziran’da Girne Halk Evi, 6 Haziran’da Lefke, 10 Haziran’da Türk Ocağı, 13 Haziran’da ise Yalova ile hazırlık maçları oynayarak hazırlık sürecini tamamlayacak.

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