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Sermaye: Hedef zirve olacak

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Sermaye: Hedef zirve olacak

Necati KÜLAHLILAR

Göçmenköy teknik direktörü Hakan Sermaye, sezonun kalan bölümü ve gelecek sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Sermaye'nin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamaları şöyle:

"Göçmenköy olarak bizim bu sezon ligden düşme diye bir gündemimiz yoktur. Böyle bir korkumuz yoktur.

Başkanımız Ersan Karataş ve sponsorumuz Abdullah Uluçhan ile sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bizim gündemimizde gelecek sezon vardır. Gelecek sezon zirveye oynayacak daha güçlü bir kadro kurmak hedefindeyiz. Göçmenköy olarak biz bunu deneyeceğiz."

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