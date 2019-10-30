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Sermaye: Galibiyetle başlamak istiyoruz

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Gençlik Gücü'nün yeni teknik direktörü Hakan Sermaye, kendi evlerinde oynayacaklarıBinatlı maçını kazanarak, galibiyetle başlamak istediklerini açıkladı

Sermaye: Galibiyetle başlamak istiyoruz
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Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig takımlarından Gençlik Gücü'nde teknik direktörlüğe getirilen Hakan Sermaye, Ortaköy sahasında yeni takımı ile ilk antrenmanını yapmıştı.

Gençlik Gücü'nün yeni teknik direktörü Hakan Sermaye gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi:

" Gençlik Gücü yönetiminin bana yaptığı teklifi kabul ederek, bu zor dönemde, gerek yönetim gerekse tüm futbolcular ile birlikte Gençlik Gücü'nü ligde daha iyi bir konuma getirmek için hep beraber el ele vereceğiz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum.

Antrenmanlarımızı hafta boyunca sürdürüp Binatlı maçına hazırlanacağız. Futbolcularıma konuşma yaparken hepsinin istekli ve hırslı futbolcular olduğunu gözlemledim.

Binatlı maçını kendi evimizde oynayacağız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Biz Gençlik Gücü takımı olarak eksikliklerimizi tespit edip, kısa sürede gidermeyi başarırsak başarı kendiliğinden gelecektir.

Gençlik Gücü'nün sloganı olan "Oyna GG" bir çok insanın ve futbol severin dilinden düşmüyor. Biz çok çalışıp başarılı olursak, taraftar ve sporseverler bu sloganı yeniden dillendireceklerdir."

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