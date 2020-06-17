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Serim, Kırgızistan’dan dönemiyor

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Ozanköy’ün deneyimli futbolcusu Serim Adanur, tüm Dünya’da konulan uçuş yasakları sonrasında eşinin ailesini ziyaret etmek için gittiği Kırgızistan’da kaldı. Serim Adanur ve ailesi, aylardır evlerine dönememenin sıkıntısını yaşıyorlar

Serim, Kırgızistan’dan dönemiyor

Soydan SAKALLI

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Ozanköy’ün deneyimli futbolcusu Serim Adanur, Kırgızistan’da kalırken, Kıbrıs’a dönemedi.

Eşinin ailesini ziyaret etmek için korona virüs salgını öncesinde Kırgızistan’a giden ancak ortaya çıkan salgın nedeniyle tüm Dünya’da konulan uçuş yasakları sonrasında Kırgızistan’da kalan Serim Adanur, aylardır bu ülkede kaldı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki KKTC temsilcisi Atınç Keskin’in yakından ilgilendiği ve yardımcı olduğu Serim Adanur ile ailesi evlerine dönecekleri günü bekliyorlar.

Kırgızistan’dan, Türkiye uçuşların kısa süre sonra başlayacak olması ve Türkiye’den de KKTC’ye 1 Temmuz’dan itibaren karantinasız başlayacak olması nedeniyle Adanur ailesinin de bu tarihten itibaren ülkeye dönmesi bekleniyor.KKTC Bişkek temsilcisi Atınç Keskin’de Adanur ailesine bu konuda yardımlarını sürdürüyor.

Serim Adanur, ülkeye döndükten sonra Ozanköy’ün kadrosuna katılmayı hedeflerken, bulunduğu bölgedeki bir takım ile de antrenmanlara çıkıyor.

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