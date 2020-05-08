Şerifoğlu:Umarım insanımız kulüplerimizin değerini hatırlar

Eralp Şerifoğlu, futbolumuzun geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, “Yaşanacak ciddi ekonomik nedenlerle tamamen amatörlüğe dönebiliriz. Bu şartlarda köyünün takımına sahip çıkacak taraftara ihtiyacımız olacak. Umarım insanımız da futbol kulüplerimizin ne kadar değerli kurumlar olduğunu yeniden hatırlarlar.” açıklamasını yaptı

Futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden, K-PET Birinci Lig ekibi Gençler Birliği’nin teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, futbolumuzun genel yapısına ve geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eralp Şerifoğlu’nun sosyal medyadaki değerlendirmeleri şöyle:

“Futbolumuzun yakın geleceğini belirleyecek kararı, futbolu yönetenler değil sağlığı yönetenler verecek. Kısır döngü içerisinde yapabildiklerimiz ortadadır. Yapabildiklerimizden memnun olan kaç futbol insanımız var?

Kulüplerimizin başarısı tamamen kişilere bağlıdır. Başarının tek kriteri vardır. Para! Aynı kulüp 2 sezon önce sıradan bir takımken, kulübe gelen bir yöneticinin şahsi başarısı o kulübü iki sezon sonra şampiyon olacak noktaya getirebiliyor.

Bu vahşi kapitalist Dünyanın yarattığı düzendir. Dünya’da da örneği kabaca budur. Chelsea, Manchester City takımlarının, paradan önce paradan sonra yaptıkları ortadadır. Bizim top yekün futbolumuzun Dünya futboluyla benzer tek yanı, oynadığımız futbol topudur. Gerisi tamamen amatör bir ruh,futbol sevgisi ve özveriyle ortaya konulan bizim için çok değerli bir sevdadır.

Yaz sıcağında top oynamak zordur deyenbirilerinin, yıllardır Yaz sıcağında futbol oynanırken, tek açıklaması kavgası var mı?

Yaşanacak ciddi ekonomik nedenlerle antrenman sayısı azalacak, kalite düşecek. Sosyal ve özel yaşamımızda yaşayacağımız sorunlar olumsuz etki yaratacak. Liglere katılamayacak kulüplerimiz olacak. Tamamen amatörlüğe dönebiliriz.

Bu şartlarda köyünün takımına sahip çıkacak seyirciye değil, taraftara ihtiyacımız olacak. Belki bu zor şartlarda insanımız futbol kulüplerimizin bizim sosyal yaşamımızda ne kadar değerli kurumlar olduğunu yeniden hatırlarlar.

Neyse futbol bizim hayatımız. Arkadaşlık saygı yardımlaşma ile sorunları aşamasak da sağlıklı ortamlarda yine futbol oynayabilir ve futbolun daha iyi olması için tartışıp doğruyu bulabiliriz.”