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Şerifoğlu:Kendi değerlerimize öncelik verilmeli

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Eralp Şerifoğlu: “Yabancı futbolcuların kadrolarda olması taraftarı olsam da bu süreçten sonra kendi değerlerimize öncelik verilmesi gerekmektedir. Gençlerimize kendilerini geliştirme olanakları sağlayamadığımız için gençlerimiz kendilerini geliştiremiyorlar.”açıklamasını yaptı

Şerifoğlu:Kendi değerlerimize öncelik verilmeli

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki K-PET Birinci Lig ekibi Gençler Birliği’nin teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, korona virüs sürecinde duran futbolumuz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

K-PET Birinci Ligde playoff hattında bulunan Gençler Birliği’nin teknik adamı Eralp Şerifoğlu, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında yabancı futbolcular konusunda açıklamalarda bulundu.

Eralp Şerifoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yaşanan süreç sonrasında gerçek amatörlüğe dönmek zorunda kalacağız. Futbolumuza değer ve kalite katan yabancı futbolcuların kadrolarda olması taraftarı olsam da bu süreçten sonra kendi değerlerimize öncelik verilmesi gerekmektedir.

Bana göre alt yapı değil üst yapı sorunumuz vardır. Yetenekli gençlerimize kendilerini geliştirme olanakları sağlayamadığımız için gençlerimiz kendilerini geliştiremiyorlar.

Kendi çocuklarımıza, yabancı futbolculara sağlanan imkânlar sağlanırsa yeni yıldızların yetişeceğini düşünürüm. Süper Lig bir değerse, gençlerimiz bu değerden yararlanmalıdırlar. 

Kendi özümüze dönmeliyiz. Bu durum da kulüplere aidiyet duygusunun artmasını beraberinde getirecektir. Taraftarların kulüplerimize aidiyet duygusunu göstereceği zamanlar geldi. Kulüplerin buna ihtiyaç duyacağı çok zor süreçler yaşayacağız.”

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