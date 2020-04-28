Şerifoğlu:Balık tutmayacağız, futbol oynayacağız

Eralp Şerifoğlu, “Hiçbir spor adamı mevcut durumda ligin tescillenmesini doğru bulmaz. Ama sağlık riski devam ettiği sürece biz bu yola başlayamayacağız. 4 haftalık antrenman süresi sonrasında hazırlanın, Temmuz’da lig başlayacak denirse de ben görevi bırakırım.Yönetim kurulu sağlık riski varken oynama kararı alırsa, ben yokum. Sonuçta balık da tutmayacağız. Futbol oynayacağız.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lige K-PET Birinci Lig ekibi Gençler Birliği’nin teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, korona virüs sürecinde duran futbolumuz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

K-PET Birinci Ligde playoff hattında bulunan Gençler Birliği’nin teknik adamı Eralp Şerifoğlu, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında konusunda açıklamalarda bulundu.

Eralp Şerifoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Futbolumuz ile ilgili kararı, futbolumuzu yönetenler vermeyecek. Futbolumuz ile ilgili kararı, Sağlık Kurulu ile Bilim Kurulu verecektir. Yani her şeyimize olduğu gibi futbolumuzun geleceğine de doktorlarımız karar verecektir.

Gençler Birliği futbolcuları alacaklarının bir kısmını kulübe bağışlayarak örnek oldular. Ama ekonomik sıkıntılı olan futbolcular da vardır. Antrenmanların sürecinden çok futbolcuların sosyal hayatlarında yaşayacağı sorunlar da olacaktır. Tam güvenliği sağlamadan futbolcuların antrenmanlara çıkmasını istemiyorum. Ama antrenmanlar için 4 hafta yeterli değildir. 6 haftaya ihtiyaç vardır. Üstüne Yaz dönemi de geliyor.

4 haftalık antrenman süresi sonrasında Temmuz’da lig başlayacak denirse ben görevi bırakırım. Kabul edilir bir düşünce değildir.

Kulüpler, fedakârlık yapacak sporcularımıza ne vereceklerdir. İyi durumdaki kulüplerin sponsorlukları dahi sorun yaşayacaktır. Futboldan başka işi olan sporcular, ne kadar antrenmana gelebilecektedir. Bu nedenle hafta sayısı da benim için pek önemli değildir. İşimiz futboldur. Temas oyunudur. Bu nedenle ben tamamen sağlıklı ortamda oynanması gerektiğini düşünürüm.

Sağlık riski devam ettiği sürece biz bu yola başlayamayacağız. Zaten bu kararı da biz vermeyeceğiz. Düşünün maske ile dışarıya çıkıyoruz. Türkiyeli futbolcularımız Bülent ve Çağakan da ülkelerine ailelerinin yanına döndüler.

Hiçbir spor adamı mevcut durumda tescillenmesini doğru bulmaz. Futbolun sahada tamamlanması gerekmektedir. Ama sağlık şartları nedeniyle zaman uzarsa gelecek sezonun planlaması gerekecektir. Negatif düşüncelerle geçen süreçten çıkacağız.

Ben oynamama taraftarı değilim. Ama futbolcularımızın ve ailelerimizin sağlıklarını riske atacağı bir ortam varsa ben oynamam. Futbol oynama şartlarında olmadığımızı da düşünüyorum. Yönetim kurulu sağlık riski varken oynama kararı alırsa, ben yokum. Sonuçta biz tenisçi değiliz. Balık da tutmayacağız. Futbol oynayacağız. O nedenle ben orada olmam.”