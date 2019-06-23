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Seri başı takımlar belli oldu

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Seri başı takımlar belli oldu
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Play-Off finalleri kazanan takımlar, BTM Birinci Lige terfi edecekler. Dikmen, Sadrazamköy Kayalar, İncirli, Düzova, Dilekkaya, İskele Trabzon, Boğaziçi, Kumyalı, Tuzla ve Yarköy, Play-Off finallerine yükselen ekipler oldular.

Dikmen, Sadrazamköy Kayalar, İncirli, Düzova ve İskele Trabzon kura çekiminde seri başı takımlar oldular. Grubunu lider bitiren Kumyalı averajdan dolayı seri başı olamazken, Dilekkaya, Tuzla, Boğaziçi ve Yarköy de ikinci oldukları için seri başı olamadılar.

25 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan Play-Off finalleri kura çekiminden sonra maçlar ise 27 – 28 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde tarafsız sahalarda oynanarak BTM İkinci Ligi, Cumartesi yapılacak KTFF genel kurulu öncesinde tamamlanacak.
 

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