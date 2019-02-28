Serhat Deniz ve İltaç’ın cezaları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, K-PET Liglerinde geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı.
Disiplin Kurulu, Gençlik Gücü – Girne Halk Evi maçından sonra çıkan olaylar nedeniyle Girne Halk Evi teknik direktörü Serhat Deniz’e 6 maç, Gençlik Gücü futbolcusu İltaç Keçeli’ye 3 maç ceza verdi.
Disiplin Kurulunun aldığı kararlar şöyle:
“Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanan Gençlik Gücü – Girne Halk Evi K-Pet Süper Lig maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili olarak, rakip takım futbolcusuna yönelik fiili müdahalesi nedeniyle Girne Halk Evi teknik direktörü Serhat Deniz’e, 6 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi.
Rakip takım yöneticisine yönelik fiili müdahalesi nedeniyle Gençlik Gücü futbolcusu İltaç Keçeli’ye 3 maç ceza verildi.
Kırmızı Kart cezalıları ve cezaları şöyle:
1 maç: Hascan Kırma,(Yenicami), Mehmet Koyuncu (KK), Hasip Uluhan (Doğancı)
3 maç : Emre Kuvvetlişahin (Mormenekşe)
4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı olan futbolcular
Ahmet Hellaç - Çanakkale
Berkcan Doğan Sürücü - Göçmenköy
Ayhan Dumancı - Binatlı
Burçin Kerimoğulları - Yeniboğaziçi
Ahmet Vatansever - Bostancı Bağcıl
Şahin Şeker - Esentepe
Gökhan Özer - Gençlik Gücü
Ünal Kaya - Yenicami
Aykut Esmeraslan - Lefke
Abdullah Erol - Mesarya
Mustafa Bahadi - Karşıyaka
Turgut Kaan Çoban - Türk Ocağı
Kemal Yılmazoğlu - Bostancı Bağcıl
Mevlüt Önal - Göçmenköy
Burak Aşan - Çetinkaya
Barkın Özaşık - Binatlı
Halit Özcezarlı - Değirmenlik
Hüseyin Yeşil - Cihangir
Yusuf Kaya - Yalova
Sinan Soytürk - Esentepe
Kadir Doğan - Karşıyaka
Ekrem Aslan - Ozanköy
Nnaemeka Uzor - Lefke
Casim Hekimoğlu - Karşıyaka
Mert Alat - Karşıyaka
Recep Tayyip Erduran - Karşıyaka
Chukwudı Joseph Obıdıaso - Baf Ülkü Yurdu
Ömer Faruk Çamlıca - Değirmenlik
Ada Osman Eseller - Yenicami
Mehmet Karadağ - Karşıyaka
Yusuf Altınbaş - Yalova