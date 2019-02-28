Serhat Deniz ve İltaç’ın cezaları belli oldu

Disiplin Kurulu, Gençlik Gücü – Girne Halk Evi maçından sonra çıkan olaylar nedeniyle Girne Halk Evi teknik direktörü Serhat Deniz’e 6 maç, Gençlik Gücü futbolcusu İltaç Keçeli’ye 3 maç ceza verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, K-PET Liglerinde geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı.

Disiplin Kurulu, Gençlik Gücü – Girne Halk Evi maçından sonra çıkan olaylar nedeniyle Girne Halk Evi teknik direktörü Serhat Deniz’e 6 maç, Gençlik Gücü futbolcusu İltaç Keçeli’ye 3 maç ceza verdi.

Disiplin Kurulunun aldığı kararlar şöyle:

“Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanan Gençlik Gücü – Girne Halk Evi K-Pet Süper Lig maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili olarak, rakip takım futbolcusuna yönelik fiili müdahalesi nedeniyle Girne Halk Evi teknik direktörü Serhat Deniz’e, 6 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi.

Rakip takım yöneticisine yönelik fiili müdahalesi nedeniyle Gençlik Gücü futbolcusu İltaç Keçeli’ye 3 maç ceza verildi.

Kırmızı Kart cezalıları ve cezaları şöyle:

1 maç: Hascan Kırma,(Yenicami), Mehmet Koyuncu (KK), Hasip Uluhan (Doğancı)

3 maç : Emre Kuvvetlişahin (Mormenekşe)

4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı olan futbolcular

Ahmet Hellaç - Çanakkale

Berkcan Doğan Sürücü - Göçmenköy

Ayhan Dumancı - Binatlı

Burçin Kerimoğulları - Yeniboğaziçi

Ahmet Vatansever - Bostancı Bağcıl

Şahin Şeker - Esentepe

Gökhan Özer - Gençlik Gücü

Ünal Kaya - Yenicami

Aykut Esmeraslan - Lefke

Abdullah Erol - Mesarya

Mustafa Bahadi - Karşıyaka

Turgut Kaan Çoban - Türk Ocağı

Kemal Yılmazoğlu - Bostancı Bağcıl

Mevlüt Önal - Göçmenköy

Burak Aşan - Çetinkaya

Barkın Özaşık - Binatlı

Halit Özcezarlı - Değirmenlik

Hüseyin Yeşil - Cihangir

Yusuf Kaya - Yalova

Sinan Soytürk - Esentepe

Kadir Doğan - Karşıyaka

Ekrem Aslan - Ozanköy

Nnaemeka Uzor - Lefke

Casim Hekimoğlu - Karşıyaka

Mert Alat - Karşıyaka

Recep Tayyip Erduran - Karşıyaka

Chukwudı Joseph Obıdıaso - Baf Ülkü Yurdu

Ömer Faruk Çamlıca - Değirmenlik

Ada Osman Eseller - Yenicami

Mehmet Karadağ - Karşıyaka

Yusuf Altınbaş - Yalova