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Serhan, Kaplanlar’da

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Merit Alsancak Yeşilova, Milli Takım kaptanı Serhan Önet’in satın alma opsiyonlu kiralık bonservisini dün Çetinkaya yönetiminden aldı

Serhan, Kaplanlar’da
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lige iddialı bir kadro ile girmek isteyen Merit Alsancak Yeşilova, uzun süredir transfer etmek istediği Serhan Önet’in satın alma opsiyonlu kiralık bonservisini dün Çetinkaya Divan Kurulu başkanı Bülent Dizdarlı’dan aldı.

Geçtiğimiz akşam Çetinkaya kulüp lokalinde Çetinkayalı yöneticilerle bir araya gelen Yeşilova başkanı Redif Nurel, hem futbolcu hem de yöneticilerle anlaşarak, Doğan Türk Birliği’nin de transfer etmek istediği Milli Takım kaptanını yeşil beyazlı renklere bağladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda bir araya gelen taraflar, dün karşılıklı imzaları atarak resmi evrakları, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na sundular.

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