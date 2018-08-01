Serhan bilmecesi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, Çetinkaya'nın tecrübeli savunma oyuncusu Serhan Önet transferinde mutlu sona ulaşmak için çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çetinkaya Divan Heyeti tarafından Serhan Önet’in satın alma opsiyonlu kiralık bonservisi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda Merit Alsancak Yeşilova’ya verilmişti. Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel futbolcunun bonservisinin kendilerinde olduğunu açıkladı. Çetinkaya yönetiminden elde ettiğimiz bilgiye göre ise Doğan Türk Birliği’nin kampına katılan Serhan konusunun bugün netleşebileceği öğrenildi.