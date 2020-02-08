Sergen’li Kartal 2'de 2 yaptı

Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi.
48. dakikada Elneny'nin ortaladığı topu Hutchinson kafayla ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ardından hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesine başvurdu. Alper Ulusoy monitörde tekrar izlediği görüntünün ardından pozisyon öncesinde elle müdahale olduğuna hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Beşiktaş, 70. dakikada yeni transferi Kevin-Prince Boateng'in şık topuk golüyle skoru 2-0 yaptı,
Maçın sonucunu 96+5. dakikada Jermain Lens ilan etti: 3-0
Bu sonuçla Sergen Yalçın yönetiminde üstü üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'a çıkardı. Geçen hafta lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken Gaziantep FK ise 27 puanda kaldı.