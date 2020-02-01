Sergen’li Beşiktaş galibiyetle başladı

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi

Stat: ÇaykurDidi

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 83 Boriachuk), Abdullah Durak, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Garmash), Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Ljajic (Dk. 83 Kartal Kayra Yılmaz), N'Koudou (Dk. 90 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 79 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 36 Skoda (Çaykur Rizespor)

ÇaykurDidi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 29. dakikasında konuk ekip, Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu gole 36. dakikada yeni transferi Skoda ile yanıt verdi: 1-1

Beşiktaş, 79. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip, Rize deplasmanıdan 3 puanla ayrıldı

Bu sonucun ardından Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkan Beşiktaş puanını 33'e yükseltirken Çaykur Rizespor 24 puanda kaldı