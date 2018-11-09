Sergen Yalçın, Süper Lig'e döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.

Alanya ekibinde yönetim, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından karşılıklı anlaşma sonucunda yollar ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine Sergen Yalçın'ı getirme kararı aldı. Şu anda Alanya'da bulunan Sergen Yalçın'ın akşam saatlerinde kulüp ile son görüşmeyi yaptıktan sonra kendisini Alanya ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezonu Atiker Konyaspor'un başında noktalarken, yeşil beyazlı kulüple 10 resmi maça çıktı.