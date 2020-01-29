Sergen Yalçın ‘dan 1,5 yıllık imza

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş'tan Borsa İstanbul'a yapılan diğer bir açıklamada ise "Profesyonel futbol takımı teknik direktörü Sayın Abdullah Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

19.03'TE VODAFONE PARK'TA ANTRENMAN YAPILACAK

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yarın 19.03'de tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, bugün 19:03'te Vodafone Park'ta Sergen Yalçın yönetiminde taraftara açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman için herhangi bir bilet satışı yapılmayacak.

SİYAH BEYAZLI KULÜP, YALÇIN İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.