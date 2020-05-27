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Şeren’in yardımcısı Eren Kaya

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Cenk Şeren yönetiminde sezona girecek olan Yeni Erenköy Spor Kulübünde Eren Kaya, ilk antrenörlük görevinde Cenk Şeren’in yardımcılığını yapacak

Şeren’in yardımcısı Eren Kaya

Bakanlar Kurulunun antrenmanlara başlama izni vermesinden sonra BTM İkinci Lig kulüpleri de antrenmanlarına başladılar.

BTM İkinci Ligde yeni sezonun başlama tarihi henüz kesinlik kazanmamasına rağmen Yeni Erenköy Spor Kulübü de hazırlıklarına yapacak.

Cenk Şeren yönetiminde sezona girecek olan Yeni Erenköy Spor Kulübünde Eren Kaya da teknik ekibe dahil oldu. Yıllarca Karpaz bölgesi kulüplerinden Kmyalı’da futbol oynayıp, takım kaptanlığı yapan Eren Kaya, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun son açtığı antrenörlük kursunda C lisans diploma alarak antrenör oldu.

İlk antrenörlük görevinde Cenk Şeren’in yardımcılığını yapacak olan Eren Kaya, Cuma günü Yeni Erenköy Spor Kulübünde ilk antrenmanına çıkacak.

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