Şeren: BTM Liginin başlamasını arzuluyorum

Cenk Harbay Şeren, BTM İkinci Ligin başlama tarihi ile ilgili arzusunu dile getirirken, BTM İkinci Ligin 2 Mayıs’ta başlamasını arzu ettiğini açıkladı

Doğu bölgesinin önemli teknik adamlarından, BTM İkinci Lig kulüplerinden Yeni Erenköy’ün teknik adamı Cenk Harbay Şeren (Şeker Hoca), Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında başlamayan BTM İkinci Ligin başlama tarihi ile ilgili arzusunu dile getirdi.

Cenk Harbay Şeren konu ve futbolla ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Ben tüm liglerin yanı sıra BTM İkinci Ligin 2 Mayıs’ta başlamasını arzu ederim. Çünkü spor insan direncini artırır.

Bu konuda bilim adamlarının görüşleri vardır. Bilim adamları 27 derecede korona virüsün etkili olmadığını da dile getirirler.

Sanırım çok yakın zamanda Türkiye Ligleri de sıcak iklime sahip olan Antalya bölgesinde başlatılıp tamamlandırılacaktır. Bu nedenle K-PET Ligleri de 2 Mayıs’tan itibaren Çarsamba ve Pazar maçlarıyla tamamlanabilir.”