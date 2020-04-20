Şeren: BTM İkinci Lig kesinlikle oynanmalı

Cenk Şeren, BTM İkinci Lig ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “BTM İkinci Ligin kesinlikle oynanması gerekir. Herkes sabırsızlıkla maçların başlamasını ister. BTM Liglerinin Yaz’da oynanmasında da sakınca yoktur.” ifadelerini kullandı

BTM İkinci Ligde mücadele edecek kulüplerden olan Yeni Erenköy’ün teknik adamı Cenk Şeren de sosyal medyada yaptığı açıklamada, BTM İkinci Lig ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cenk Şeren’in açıklaması şöyle:

“BTM İkinci Liginin kesinlikle oynanması gerekir.Ben şuan BTM takımında teknik direktörlük yaparım.Sezon öncesinde kulübümüzün maddi harcamaları olmuştur.BTM İkinci Lig ile ilgili herkes sabırsızlıkla maçların başlamasını ister.BTM Ligleri geçmişte hep sıcak havalarda oynanmıştır. Bu nedenle 2020 sezonunun da Yaz’da oynanmasındasakınca yoktur. Kıbrıs Türk Fubtol Federasyonu başkanımıza ve BTM Kurulunada sezonun oynanması konuda güveniyoruz.”