Şeren: Alınacak karara saygı duyacağız

Cenk Şeren, “Futbolu çok özledik. Ama yetkililerimiz spor faaliyetlerine başlanılmayacak derlerse, alınacak karara saygı duyarak, beklemeye devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

BTM İkinci Ligin başlama tarihi ise belirsizliğini korurken, BTM İkinci Ligde mücadele edecek takımlardan Yeni Erenköy’ün teknik adamı Cenk Şeren alınacak karara saygı duyacaklarını açıkladı.

Cenk Şeren’in açıklamaları şöyle:

“Yetkililerimiz spor faaliyetlerinin başlaması ile ilgili ne karar verirlerse, biz buna saygı duyarız. Günün sonunda yetkili merciler uygun görür ve spor faaliyetlerine başlansın derlerse, görevimizi en iyi şekilde yaparız.

Başlanılmayacaklar derlerse de beklemeye devam edeceğiz. Öncelik sağlıktır. Ama 50 gündür evdeyiz ve duygusal olarak futbolu da çok özledik.”