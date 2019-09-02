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Serdarlı’nın joker transferi Doğan

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Serdarlı’nın joker transferi Doğan
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BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Serdarlı yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Serdarlı bu çalışmalar doğrultusunda  deneyimli futbolcu Doğan Gözütok ile anlaşmaya vardı. Birçok mevkide forma giyebilen DG 50 lakaplı tecrübeli futbolcu Doğan Gözütok’u kulübü Çayönü’nden kiralık olarak kadrosuna katan Serdarlı böylece tam bir joker futbolcuya kavuşmuş oldu.

Doğan Gözütok transferden dolayı mutlu olduğunu ve Serdarlı’nın başarısı için elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağını ifade etti.

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