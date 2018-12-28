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Serdar Aziz’le yollar ayrılıyor

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz için karar verildi. Sarı-kırmızılı kulübün deneyimli oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi

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Serdar Aziz’le yollar ayrılıyor
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Galatasaray’ın defans oyuncusu Serdar Aziz'in menajeri ile görüşme sağlayan Galatasaray Yönetimi, deneyimli oyuncunun kendisine kulüp bulmasını istedi. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Serdar Aziz'in kendisine kulüp bulduğu taktirde takımdan ayrılacağı kaydedildi.

Milli futbolcu, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Sivasspor karşılaşması öncesinde mide bulantısı şikayetinden dolayı son dakika maç kadrosundan çıkarılmıştı. Başarılı defans oyuncusunun müsabakanın ardından eşiyle birlikte Maldivler'e tatile gitmesi ve eşinin oradan fotoğraf paylaşması taraftarların tepkisine yol açmıştı.

Bu sezon 15’i sarı-kırmızılı, 2’si de milli forma ile olmak üzere toplam 17 resmi müsabakada görev alan Serdar Aziz, 3 gol ve 2 asist ile mücadele etti. Toplam 6 sarı kart gören milli futbolcu, 1 kez de kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

GALATASARAY GOLCÜSÜNÜ BULDU

Öte yandan Galatasaray, forvet sorunun Brezilyalı futbolcu Alan Carvalho ile çözüyor.

Uzun süredir forvet arayışında olan sarı kırmızılılar, Guangzhou Evergrande forması giyen Alan ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, ocak ayında sözleşmesi sona erecek Brezilyalı golcü için bonservis bedeli ödemeyecek.

Alan Carvalho'nun transferinin, Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor. 

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