Sercan, Değirmenlik’e dönmek istiyor

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de yönetimsel ve puansal açıdan zor günler geçiren Küçük Kaymaklı’nın başarılı futbolcusu Sercan Çoban, eski takıma Değirmenlik’e dönmek istiyor.

Küçük Kaymaklı alt yapısından yetiştikten sonra yıllarca Değirmenlik forması giyen ve bu takımda kaptanlık yapan Sercan, K-PET Birinci Lig’de zor günler geçiren Değirmenlik’in ligde kalmasına katkı koymak için bu takımdan aldığı teklifi değerlendirip, yeniden yeşil beyazlı formayı giymek isterken, Küçük Kaymaklı’nın bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.