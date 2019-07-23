Serbest transfer hakkı başvurusu için son günler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Serbest Transfer hakkı bulunan futbolcular için hatırlatma yaptı.

Yapılan açıklamada Serbest Transfer hakkı olan futbolcuların 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvurularını KTFF’ye yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu süreye kadar başvurularını yapmayan futbolcuların Serbest Transfer hakkından yararlanamayacağı belirtildi.

KTFF 2019-2020 sezonu başında aldığı kararla Serbest Transfer ücretlerini güncellemiş ve Süper Lig için 35 bin TL, 1.Lig için de 25 bin TL’lik bir bedeli açıklamıştı.