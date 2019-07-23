 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
2 0
Doğan kampa girdi
Doğan kampa girdi
2 0
 
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
22 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
890 0
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
85 0
Doğukan göğsümüzü kabarttı
Doğukan göğsümüzü kabarttı
55 0
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
16 0
banner82

Serbest transfer hakkı başvurusu için son günler

banner27

Serbest transfer hakkı başvurusu için son günler
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Serbest Transfer hakkı bulunan futbolcular için hatırlatma yaptı.

Yapılan açıklamada Serbest Transfer hakkı olan futbolcuların 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar başvurularını KTFF’ye yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu süreye kadar başvurularını yapmayan futbolcuların Serbest Transfer hakkından yararlanamayacağı belirtildi.

KTFF 2019-2020 sezonu başında aldığı kararla Serbest Transfer ücretlerini güncellemiş ve Süper Lig için 35 bin TL, 1.Lig için de 25 bin TL’lik bir bedeli açıklamıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.