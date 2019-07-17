Serbest transfer başvuruları sürüyor

Serbest Transfer hakkı olan futbolcuların başvuru süreçleri devam ederken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Serbest Transfer başvurularının kurallarını hatırlattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 1.Transfer Dönemi’nin açılmasıyla birlikte K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig kulüplerinde forma giyen; Serbest Transfer hakkı olan futbolcuların başvuru süreçleri devam ediyor.

3 yıl kesintisiz olarak bir kulüpte oynayan ve 28 yaşını doldurmuş futbolcular 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Serbest Transfer başvurusu yapacak. KTFF bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini belirtti. KTFF 2019-2020 Sezon Planlaması’nda Serbest Transfer ücretlerinin değiştiğini duyurmuştu. Buna göre; K-Pet Süper Lig futbolcuları için Serbest Transfer bedeli; 35 bin TL, K-Pet 1.Lig futbolcuları için Serbest Transfer bedeli; 25 bin TL olarak güncellendi.

Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nda Serbest Transfer maddesi şu şekilde belirtildi;

MADDE 12: SERBEST TRANSFER HAKKI

A) Süper Lig ve 1.Lig için:

1) KTFF'ye serbest transfer hakkından yararlanmak için yazılı müracaatta bulunan futbolcular, müracaat tarihinden önceki son üç sezon boyunca her hangi bir transfer (bonservisli, geçici veya askeri) işlemi yapmayıp, aralıksız aynı kulüpte lisanslı olarak hizmet veren, yirmi sekiz yaşını doldurmuş futbolcular, lisanslı bulunduğu kulüpten bir başka kulübe muvafakatsiz (izinsiz) transfer olmak istediklerinde, KTFF Yönetim Kurulu tarafından her sezon öncesi belirlenecek serbest transfer hakkı tazminatı (Madde 13) bedelini en son kayıtlı bulunduğu kulübüne veya KTFF’ye makbuz karşılığı ödemek kaydıyla serbest transfer yapabilirler. Ancak BTM kulüplerinden serbest transfer bedeli ödeyerek transfer yapan kulüpler transfer yaptıkları futbolcuyu transfer sezonunu takip eden yıl (2 sezon tamamlanmadan) tamamlanmadan BTM'ye ancak transfer ettiği kulübe geri transfer edebilir. İki sezondan tamamlandıktan sonra ilgili futbolcuyu dilediği BTM kulübüne transfer edebilrler.

2) Serbest Transfer müracaatı yapan futbolcular için, yirmi sekiz yaşını doldurma kriteri, KTFF tarafından ilgi sezon için açıklanan yerli futbolcu 1.Transfer ve Tescil Dönemi son günüdür.

3) Bir futbolcu serbest transfer hakkını kullanmak isterse, bu hakkından yararlanmak istediğini KTFF Yönetim Kurulu’nun önceden duyurduğu tarihler arasında yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yazılı bildirmeyen ve bu hakkı kazanmış futbolcular kazanılmış haklarını bir sonraki sezon öncesindeki transfer döneminde KTFF Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek şartı ile kullanabilirler.

4) Serbest transfer hakkı kazanan futbolcular, KTFF Yönetim Kurulu tarafından her sezon birinci transfer dönemi öncesi duyurulur.