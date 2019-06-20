Şentürk, Dumlupınar yolunda

Futbolumuzun en önemli ve en başarılı alt yapılarından birine sahip olan Yonpaş Dumlupınar'da, U21 Takımının yeni antrenörü belli oldu.

Geçtiğimiz sezonun U21 Birinci Lig şampiyonu ve Ahmed Sami Topcan Kupası sahibi Yonpaş Dumlupınar U21 Takımının yeni antrenörünün Talat Şentürk olması konusunda Yonpaş Dumlupınar yönetimi ile Talat Şentürk'ün prensipte anlaştıkları öğrenildi. Son pürüzlerin de giderilmesinden sonra tarafların resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Talat Şentürk, Mormenekşe U21 Takımı ile U21 Birinci Ligde başarılı bir sezon geçirirken, sezonun sonuna doğru çalıştırdığı Mormenekşe A Takımını ligde tutmuştu.