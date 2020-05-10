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"Sentetik oynanmaz duruma gelecek"

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Koral Bozkurt, “Canbulat Stadının mantarları sudan akıp gitti. Sentetik bu gidişle oynanmaz duruma gelecektir. Aydınlatma konusunda projeyi hazırlatıyoruz.” açıklamasını yaptı

"Sentetik oynanmaz duruma gelecek"

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig lideriMağusa Türk Gücü’nün kulüp başkanı Koral Bozkurt, Canbulat Stadının sorunları ve sorunlarının giderilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Koral Bozkurt sosyal medyada yaptığı açıklamalarında, “Canbulat Stadının zeminindeki mantarlar sudan dolayı akıp gitti. 12 ay önce bunu Spor Dairesine bildirdik. Ama yapılan bir şey yoktur. Yeni sentetik bu gidişle oynanmaz duruma gelecektir.

Aydınlatma konusunda biz projeyi hazırlatıyoruz. On güne kadar projeyi Spor Dairesine ulaştıracağız. Umarım projeye ödeyeceğimiz paralar, emeğimiz karşılığını bulur ve sahamız en kısa sürede aydınlanır.”

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