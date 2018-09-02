Şenol kötü sakatlandı

Mağusa Türk Gücü’nün yeni transferi yıldız futbolcusu Şenol Şoför, takımının Girne Halk Evi ile oynadığı hazırlık maçında, dizinden kötü şekilde sakatlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şenol’un, sezonu kapatma ihtimali bulunuyor. Mağusa Türk Gücü maçta Girne Halk Evi’ni, Yasin 2, Peter Ebi 2, Halil Turan 2 ve Dinopeter’in golleriyle 7-0 mağlup etti.
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