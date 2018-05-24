Şenol isyan etti

Gençlerbirliği’nden, Binatlı’ya transfer olarak sezonu orada tamamlayan Şenol Şöför, Gençlerbirliği camiası içerisinde kendisine yönelik suçlamalara karşısında adeta isyan etti. Bu arada Şenol’un amcası yönetici Birol Şoför de yöneticiliği bıraktığını açıkladı

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Lig’de devre arasında Gençlerbirliği’nden, Binatlı’ya transfer olan ve sezonu orada tamamlayan Şenoş Şöför, Gençlerbirliği camiası içerisinde kendisine yöneltilen suçlamalara sessiz kalmazken sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“4 aydır susarım susarım ama bir yere kadar .Bir insanı hain ilan etmek ne kadar kolaymış . Benim İskeleliğimi kimse yargılayamaz. Keşke yargılayacak yüreğiniz olsaydı da yazılarla değil de yüzümüze söyleseydiniz ! Bu takıma senelerce 1 kuruş yardım etmeyenler şimdi insanları hainlik ile suçluyor ! Bu takım çok zor günler geçirirken nerdeydiniz? Bu takımdan 4 kişi kaçtı. Bir de hoca ! Takım para almadan sahaya çıkıp şampiyonluğa oynarken nerdeydiniz ? Şimdi bir numaralı İskeleli mi oldunuz ? Bana kal dediklerinde kaldım; git dediklerinde gittim. Allah büyüktür Bu takım ligde kaldıysa bütün katkı bizim ve yüreğiyle oynayan futbolcularındır !

Bu arada Şenol’un amcası yönetici Birol Şoför de yöneticiliği bıraktığını açıkladı. Yıllardır kulüp yönetimlerinde görev yapan Birol Şoför, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla artık yönetici olmayacağını açıklarken, Gençlerbirliği’ne başarılar diledi.