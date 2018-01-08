Şenol Güneş golcüleri parlatıyor

Teknik Direktör Şenol Güneş son iki sezonda Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. Tecrübeli teknik adam farklı takımlarda çalıştığı birçok oyuncunun performansını yükseltirken, özellikle golcü oyuncuları daha da parlattı

Şenol Güneş, birlikte çalıştığı ve kariyerine dokunuş yaptığı forvet oyuncularını zirveyi taşıyor. Güneş'in görev aldığı takımlarda 5 futbolcu ligi gol kralı olarak tamamladı.

Şota Arveladze, Fatih Tekke, Burak Yılmaz, Fernandao ve Mario Gomez eğitimci teknik adamla birlikte gol krallığı yaşayan isimler oldu.

Cenk Tosun, Şenol Güneş ile birlikte gol krallığı sevinci yaşayamadı ama son iki sezondaki performansı ile rekor ücretle Premier Lig'in yolunu tuttu.

Porto'nun kadrosunda düşünmediği Aboubakar da, Şenol Güneş ile çalışıp performansını yükseltti ve Portekiz kulübünün değişilmeyen oyuncularından birisi oldu.

İtalya macerasında istediğini bulamayan Alman golcü Mario Gomez de Şenol Hoca ile tekrardan çıkışa geçti.

Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan tecrübeli golcü uzun zaman sonra Alman milli takımında kendine yer buldu.

Deneyimli teknik adam Bursaspor'da çalışırken Fernandao 22 golle ligi gol kralı olarak tamamlayıp Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

O sezon Yeşil - Beyazlıların forvet hattında Brezilyalı golcünün yanısıra Cedric Bakambu'nun da yıldızı parlamıştı. Demokratik Kongolu oyuncu Bursaspor'dan Villarreal'e 7 buçuk milyon avroya transfer olmuştu.

İspanya'da çıkışını sürdüren Bakambu 40 milyon avroya Çin'e gidiyor.

Tecrübeli teknik adam 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'daydı. 33 golle gol kralı olan Burak Yılmaz, 5 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

1995-1996 sezonunda ise Gürcü futbolcu Shota Arveladze, Güneş yönetimindeki Trabzonspor'da 25 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuş ve Ajax'a 1 nokta 6 milyon Avro bedelle transfer olmuştu.