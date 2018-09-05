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Şenol'dan kötü haber geldi

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Şenol'dan kötü haber geldi
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Mağusa Türk Gücü'nün yeni transferlerinden yıldız futbolcu Şenol Şoför'den kötü haber geldi. Girne Halk Evi ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlanan Şenol'un, tetkikler için gittiği Türkiye'de diz çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı. Ameliyat olacak olan Şenol, sezonu kapattı.

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