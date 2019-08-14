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Şenkayalar kupası Cihangir'in
Şenkayalar kupası Cihangir'in
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Şenkayalar kupası Cihangir'in

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Cihangir kulübünün sembollerinden olan Ali Şenkayalar’ın anısına ikincisi düzenlenen 2. Ali Şenkayalar Anı Turnuvası’nı rakibi Çetinkaya’yı 2-1 mağlup eden Cihangir kazandı

Şenkayalar kupası Cihangir'in
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Süper Ligin iki güzide ekibi Cihangir ile Çetinkaya, Ali Şenkayalar Anı Turnuvası maçında karşılaştılar. Serkan Şimşek'in yönettiği maçı 2 - 1 kazanan Cihangir kupanın sahibi oldu.

Cihangir kulübünün sembollerinden olan Ali Şenkayalar’ın anısına ikincisi düzenlenen 2. Ali Şenkayalar Anı Turnuvasında Cihangir'in 2 golünü de Eric atarken, Çetinkaya'nın golü Toykan'dan geldi. Eric ise maçın adamı oldu.

Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde Cihangir'e ödülünü CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Çetinkaya'ya Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler verirken diğer ödülleri ise merhumun ailesi verdi.

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