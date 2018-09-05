Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in

Cihangir ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan Ali Şenkayalar Anı Maçı’nı, Cihangir kazandı. Maçın adamı ise Cihangir'den, Uche seçildi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir’in, kulübe hizmeti geçmiş kişilerin anısına düzenlediği anı maçında Cihangir ile Doğan Türk Birliği, Cihangir Stadı’nda karşılaştılar.

Kulübün eski yöneticisi ve taraftarı, kulübün simgelerinden Ali Şenkayalar anısına düzenlenen Ali Şenkayalar Anı Maçı’nın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci devrede Cihangir rakibine göre biraz daha etkili oynarken, ilk kez düzenlenen Ali Şenkayalar Anı Maçı’nı, maçın adamı seçilen Uche'nin golüyle 1-0 kazanmayı başardı.