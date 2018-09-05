banner107
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
63 0
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
Japonya'da Jebi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor
101 0
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
Bu tabelalarla rezil oluyoruz
147 0
Kaldırım ihlaline af yok
Kaldırım ihlaline af yok
29 0
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
Kaymaklı, Elvis ile kazandı
184 0
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
1962 model ferrari rekor fiyata satıldı
32 0
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
111 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
43 0
banner82
banner147

Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in

banner27

Cihangir ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan Ali Şenkayalar Anı Maçı’nı, Cihangir kazandı. Maçın adamı ise Cihangir'den, Uche seçildi

Şenkayalar anı maçı, Cihangir'in
banner137

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig ekiplerinden Cihangir’in, kulübe hizmeti geçmiş kişilerin anısına düzenlediği anı maçında Cihangir ile Doğan Türk Birliği, Cihangir Stadı’nda karşılaştılar.

Kulübün eski yöneticisi ve taraftarı, kulübün simgelerinden Ali Şenkayalar anısına düzenlenen Ali Şenkayalar Anı Maçı’nın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci devrede Cihangir rakibine göre biraz daha etkili oynarken, ilk kez düzenlenen Ali Şenkayalar Anı Maçı’nı, maçın adamı seçilen Uche'nin golüyle 1-0 kazanmayı başardı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.