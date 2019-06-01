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Şener Özbayraklı Galatasaray’da

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Galatasaray, Ryan Babel ve Ozornwafor’un ardından üçüncü transferini gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe ile kontratı biten sağ bek Şener Özbayraklı'yla anlaşmaya vardı.

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Şener Özbayraklı Galatasaray’da
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Galatasaray’da, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ryan Babel ve Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor’la anlaşan sarı kırmızılılar, üçüncü takviyeyi sağ beke yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile kontratı biten Şener Özbayraklı transferini bitirdi. Sarı kırmızılılar, transfer dönemin başlamasıyla beraber 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de 1.1 milyon euro kazanan milli sağ bekin Galatasaray’daki ücreti daha düşük ve Türk Lirası cinsinden olacak.

Emre Taşdemir ve Ömer Bayram gibi iki sol beki bulunan Fatih Terim, Şener'le de sağ bekte yerli alternatifine sahip oldu.

Şener Özbayraklı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 lig maçına çıktı.

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