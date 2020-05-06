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Semih Türköz Sahası harabeye döndü

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Gaziveren’in sahası olan Semih Türköz Sahası yılların terk edilmişliğinin izlerini taşırken, Gaziveren’in liglerde olmamasından dolayı kullanılmayan saha adeta harabeye döndü

Semih Türköz Sahası harabeye döndü

İsmet KARAOSMAN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kuruluspor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı. Bu nedenle de BTM İkinci Ligin başlaması ile ilgili belirsizlik de sürüyor.

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Gaziveren’in sahası olan Semih Türköz Sahası ise yılların terk edilmişliğinin izlerini taşıyor. Gaziveren’in liglerde olmamasından dolayı kullanılmayan Semih Türköz Sahası adeta harabeye döndü.

Bir dönem çim zeminli olan Semih Türköz Sahası için korona virüs salgını öncesinde Spor Dairesi ihaleye çıkacaktı. Ancak bu ihale süreci korona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrayınca Semih Türköz Sahası da otlarla bürünmüş, harap halde kalırken, Gaziveren de sezonun başlaması halinde maçlarını Denizli Bilal İyigün Sahasında oynayacak.

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