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Semih sakatlığı atlattı

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Semih Çağlar geçirdiği ağır sakatlıktan tamamen kurtulurken, oynayacak duruma gelirken, transfer teklifi almaya başladı

Semih sakatlığı atlattı

İsa TABAK

Deneyimli futbolcu Semih Çağlar geçirdiği ağır sakatlıktan tamamen kurtulurken, oynayacak duruma geldi.

K-PET Birinci Ligde Göçmenköy ve Doğancı formaları giyen başarılı sağ kanat oyuncusu Semih Çağlar yeniden futbola dönmeyi arzularken, geçmişte de formasını giydiği Haspolat’tan transfer teklifi aldı.

Sağlık koşullarının normale dönmesinden başlatılması hedeflenen BTM İkinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Haspolat’ın başkanı Necati Yıldırım ile takım kaptanı Cafer Cinel, Semih Çağlar’ı özellikle kadrolarında görmeyi istiyorlar.

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