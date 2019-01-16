Semih Kaya, yuvaya döndü

Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'da forma giyen eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Galatasaray, savunmasını Semih Kaya ile güçlendirdi. Galatasaray, bu transfer için Semih Kaya'nın kulübü Sparta Prag'a kiralama bedeli ödemeyecek.

Semih Kaya, 2017'de Galatasaray'dan Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a 2 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Çek Ligi'nde bu sezon 10 maça çıkan Semih, 875 dakika sahada kaldı.

Başarılı savunma oyuncusu Sparta Prag'la UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıktı.

TARIK ÇAMDAL'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Öte yandan Galatasaray'da kadro dışı olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübe 2014-2015 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tarık Çamdal ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Galatasaray ile 5 sezon için toplam 6 milyon 895 bin euro garanti paraya anlaşan Tarık, bu süre içinde beklentileri karşılayamadı ve eleştirilerin hedefi oldu.

2016-2017 sezonunda Eskişehirspor'a kiralanan sağ bek oyuncusu, Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 17, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sarı-kırmızılı formayı giydi. Tarık Çamdal, son 2 sezonda Galatasaray'da sadece 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.