Semih, Doğancı’da

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Doğancı yeni sezon hazırlıklarına geç de olsa başlarken, kadrosunu şekillendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Haldun Oktay yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Doğancı, Göçmenköy’den Semih’i kiralık olarak transfer etti. Başarılı sağ kanat futbolcusu Semih, yeni takımı ile antrenmanlara başladı.