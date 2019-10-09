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Selasiye’nin özverisi

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Selasiye’nin özverisi
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Gençlik Gücü yöneticisi Erdinç Selasiye geçtiğimiz hafta sonu büyük özveri göstererek takımını maçlarına gitti.

Geçirdiği talihsiz kaza sonrasında ayağı kırılan Erdinç Selasiye tedavisi sonrasında Gençlik Gücü U21 Takımının ve Gençlik Gücü A Takımının maçlarına giderek takımının yanında yer aldı. Gençlik Gücü U21 Takımı sorumlusu olan Erdinç Selasiye, takımının Hamitköy U21 Takımını 8-0 mağlup etmesinin mutluluğunu yaşarken, Gençlik Gücü A Takımının, Hamitköy’e 4-2 mağlup olmasının üzüntüsünü de yaşadı.

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