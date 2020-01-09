Sekidika Galatasaray'da

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin euro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Son 1,5 sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da görev alan ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'da 28 numaralı forma giyecek.

GALATASARAY, ANTALYA’DA HAZIRLANACAK

Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugüın Antalya'da TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık müsabakası yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra sahada gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynadı. İdman, 5'e 5 dörtlü turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarının ikinci bölümü için bugün sabah Antalya'ya gidecek ve yine aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık müsabakası yapacak.

Kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği otele ait tesislerde oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak ve GS TV ile kulübün resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.