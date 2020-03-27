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Şefki Emir de yardım kampanyasına katkı koydu

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İhtiyaçlı durumdaki halkımız için yardım ve katkılarını sürdüren spor adamları arasına eski futbolcu Şefki Emir de girerken, Şefki Emir Akdoğan Belediyesinin yardım kampanyasına tavuk kıyması bağışladı

Şefki Emir de yardım kampanyasına katkı koydu

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemiz ve ihtiyaçlı durumdaki halkımız için yardım ve katkılarını sürdüren spor adamları arasına eski futbolcu Şefki Emir de girdi.

Attığı gollerle futbolumuzda yer edinen Şefki Emir’in direktörlüğünü yaptığı Yiğitler Tavukçuluk, Akdoğan Belediyesi tarafından başlatılan ihtiyaçlı kişilere yardım dağıtılması kampanyasına tavuk kıyması bağışlayarak katkı koydu.

Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif, Yiğitler Tavukçuluk’un yardımı sonrasında yaptığı açıklamada, “Hep birlikte başaracağız. Bugünkü yardımsever esnafımız Yiğitler Tavukçuluk oldu. İhtiyaçlı ailelerimize dağıtılmak üzere tavuk kıymaları belediyemize bağışlayarak gerekli duyarlılığı gösteren Ahmet Emir ve Şefki Emir’e teşekkür ederiz.”

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