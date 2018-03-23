“Şeffaf bir yönetimiz”

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, camiaya hesap veren ve camiaya karşı şeffaf bir yönetim olduklarını söylerken, gelecek sezon izleyenlere keyif veren bir takım oluşturmak istediklerini belirtti

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, camiaya hesap veren ve camiaya karşı şeffaf bir yönetim olduklarını söylerken, gelecek sezon izleyenlere keyif veren bir takım oluşturmak, olduğunu söyledi.

Mağusa’nın yüzde 90’ının Mağusa Türk Gücü taraftarı olduğunu ve MTG’nin Mağusa’nın en büyük kulübü olduğunu söyledi. Bozkurt, MTG’nin geçmiş yıllarda ciddi başarılara imza atmış bir kulüp olduğunu, istikrarlı yönetilmemesinden dolayı da son yıllarda başarısında ciddi bir düşüş olduğunu söyledi. Mağusa Türk Gücü’ne uzun yıllardır kendileri gibi bir yönetimin gelmediğini söyleyen Bozkurt, kendilerinin camiaya hesap veren ve camiaya karşı şeffaf bir yönetim olduklarını söyledi. Bozkurt, kendilerinin ellerinden geleni yaptığını Mağusa halkının da gereğinden çok fazla yardımda bulunduğunu bu yüzden de Mağusa halkına kendilerini destekledikleri ve güvendikleri için çok teşekkür etti.

“İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI BİR TÜRLÜ ALAMADIK “

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, takım olarak istedikleri sonuçları bir türlü alamadıklarını ancak bu sürecin zorlu olacağını ve taşların bir günde yerine oturmayacağını bildiklerini belirtti. Bozkurt, beklentilerin bu kadar gerisinde kalacaklarını hiç düşünmediklerini ve durumun bu kadar kötü olacağını beklemediklerini belirtti. Takıma bu sezon 15 yeni oyuncunun katıldığını aktaran Bozkurt, şu ana kadar ciddi bir uyum sorunu yaşadıklarını ancak son 3 haftadaki oyundan memnun olduğunu özellikle kupada Merit Alsancak Yeşilova’yı tarihi bir maç sonucu mağlup ederek kupa da yarı finale çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi.

“EN YÜKSEK BÜTÇE İLE HAREKET EDİYORUZ“

Takım olmanın ayrı bir olay olduğunu söyleyen Başkan Koral Bozkurt, gözlemlerine dayanarak Mağusa Türk Gücü’nün takım olma yolunda ilerlediğini ve bu sezonun sonuna doğru olan süreçteki hedeflerinin seneye izleyenlere keyif verecek bir Mağusa Türk Gücü yaratmak olduğunu belirtti. Şu an ligde en yüksek bütçe ile hareket eden takımın Mağusa Türk Gücü takımı olduğunu belirten Bozkurt, geçen yıllarda forma giyen oyunculardan sadece 4-5 futbolcunun bu sezon takımda yer aldığını, bu sezon için hedeflerinin ligi bitirebildikleri en iyi yerde bitirmek, yarı finale yükseldikleri Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda finale çıkıp kupayı müzelerine götürmek ve en önemlisi gelecek sezon ümit verecek bir takım yaratmak olduğunu söyledi.

“TAKIMIN BAŞARISINDAN ÇOK TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERECEĞİZ“

“Hedefiniz ile ilgili yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta ne gibi bir düşünceye sahip olacaksınız?” sorusuna cevap veren Başkan Koral Bozkurt, gerekirse daralmaya gidip uzun vadeli planlamaya yöneleceklerini, kendilerinin göreve geldiklerinde 5 sezonda 4 şampiyonluk hedeflediklerini ancak bu hedefe ulaşamadıkları halde hedef değiştirip, daha uzun vadeli hedeflere yönelebileceklerini, takımın başarısından daha çok tesisleşmeye önem vereceklerini, kısa vade de sportif başarı yerine kısa vade de tesisleşme, uzun vade de sportif başarı hedeflerini koyacaklarını sözlerine ekledi.

“KUPAYI KAZANMAK ÖNEMLİ BAŞARI”

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün en son 1987 yılında kupa şampiyonluğunu yaşadığını yaklaşık 30 yıldır kupayı kazanamadığını ve bu yıl kupayı kazandıkları halde önemli bir başarı elde edeceklerini söyledi. Bozkurt, öncelikle olarak takım olma yolunda önemli adımlar atarak gelecek sezon hem lig de hem de kupa da başa oynayan bir takım yaratmak istediklerini, bireysel olarak çok iyi futbolculara sahip olduklarını, uyum sorununu da atlatıp hem ilerleyen maçlarda hem de gelecek sezon daha iyi bir futbol sergileyen bir Mağusa Türk Gücü izlettirmek istediklerini söyledi.

“BİZ OLDUĞUMUZ SÜRECE ALİ ORALOĞLU TAKIMIN BAŞINDA OLACAK “

Sezon başında göreve Fırat Canova’yı getirdiklerini ve kendi sahalarında alınan Baf Ülkü Yurdu yenilgisinden sonra Fırat Hoca’nın istifa ettiğini ve kendilerinin de kabul ettiğini açıklayan Başkan Koral Bozkurt, teknik direktörlük görevine Mağusa Türk Gücü camiasından yetişen hem futbolculuk döneminde hem de teknik adam döneminde şampiyonluklar yaşayan Ali Oraloğlu’nu getirdiklerini söyledi. Yapılanmaları içerisinde ikinci bir hoca değişikliği yapmayacaklarını söyleyen Bozkurt, görevde oldukları süre içerisinde Ali Hoca’nın takımın başında olacağını, tüm yetkinin Ali Hoca’da olduğunu onun verdiği raporlar doğrultusunda yönetim olarak hareket edeceklerini belirtti.

“MTG KULÜP LOKALİ, 500 BİN TL’LİK GELİR SAĞLAYACAK“

Mağusa Türk Gücü olarak tesisleşmeye de önem verdiklerini dile getiren Bozkurt, tesisleşme hedeflerinde MTG Sosyal Tesisleri’nin temel kazısına başladıklarını orada ki zeytin ağaçlarının sökülmesi ile ilgili bürokrasiyi beklediklerini bu konuda da çok hassas olduklarını ve çevre bilincinde hareket edeceklerini belirtti. Kulüp lokalinin bir bölümünü tamamladıklarını belirten Bozkurt, düğün salonunu ve kulüp lokalini çağdaş bir yapıya kavuşturacaklarını, MTG Kulüp Lokali’nin Mağusa Türk Gücü’ne yıl da 500.000 TL’lik bir gelir sağlayacağı hale getireceklerini belirtti. Bozkurt, ayrıca lokalin Tombala Geceleri ve Düğün Salonu ile Mağusa halkına hizmet vereceğini, tesisleşme adına yaptıkları projelerin hızla ilerlediğini kaydetti.

“DAÜ İLE ÖNEMLİ BİR PROTOKOL İMZALADIK”

Mağusa Türk Gücü altyapısının ciddi şekilde çalıştığını söyleyen Bozkurt, bölgedeki çocukların transfer edilip kulübe kazandırıldığını ve küçük yaş gruplarındaki çocukların ileride Mağusa Türk Gücü’ne hizmet vermek için yetiştirildiğini belirtti. Altyapıdaki bütün takımların başarılı sonuçlar elde ettiğini de söyleyen Bozkurt, genç takımın yaş ortalamasının ligin en küçük yaş ortalamasına sahip olduğunu, diğer takımların 20 yaş ortalaması ile oynadıklarını Mağusa Türk Gücü genç takımının ise 16.8 yaş ortalaması ile mücade ettiğini söyledi. Kendilerinin amacının, kısa vade de sportif başarıdan çok, doğru şekilde, sürdürülebilir bir başarı yakalamak olduğunu belirten Bozkurt, geçen sene genç takımda 9 kiralık oyuncunun oynadığını, bu sene ise genç takımda sadece 1 tane kiralık oyuncunun bulunduğunu, bu oyuncunun transferinin de sezon sonu gerçekleşeceğini belirtti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile çocuklar ve gençlerin yararı adına çok önemli bir protokol imzaladıklarını belirten Koral Bozkurt, bu protokolde eğitimin ve sporun ne kadar paralel ve önemli olduğunu çocuklara vurguladıklarını belirtti. Genç takımda oynayan bütün oyunculara üniversite bursu verme taahhütleri olduğunu söyleyen Bozkurt, hedeflerinin çocuklara üniversite bursu vermekten çok, ülkeye başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.