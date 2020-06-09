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Sefa Sümer anılıyor

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Sefa Sümer anılıyor

Dörtyol Spor Kulübü tarafından orgazine edilen Sefa Sümer masterler anı futbol turunuvası ile anılıyor. İkinci kez düzenlenecek olan merhum Sefa Sümer masterler anı futbol turnuvasına Dörtyol, Dostum, Akova, Güvercinlik master takımlarından oluşan dört takım katılıyor. Dörtyol stadından 9 Haziran Salı akşamı saat 19:30 başlayacak olan 2.Sefa Sümer masterler anı futbol turnuvasına eşleşmleri turnuva öncesinde belirlenecek. 2.Sefa Sümer masterleri anı futbol turnuvasında final ve üçüncülük karşılaşmları aynı akşam oynanarak turnuva tamamlanacak. 2.Sefa Sümer masterleri anı futbol turnuvası final maçının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödüller yetkililere tarafından verilecek. 

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