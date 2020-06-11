Sefa Sümer anıldı

Dörtyol Spor Kulübü tarafından orgazine edilen Sefa Sümer masterler anı futbol turunuvası ile anıldı. İkinci kez düzenlenen merhum Sefa Sümer masterler anı futbol turnuvasına Dörtyol, Dostluk, Akova, Güvercinlik master takımlarından oluşan dört takım katıldı.

Dörtyol stadından Necmi Bulut, Ali Atlar, Cenk Aras Özfuttu hakem üçlüsünün yönettiği ve açılış maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan karşılaşmada Dörtyol mastreleri, Güvercinlik masterleri’ni 1-0, Mesarya Dostluk masterleri, Akova masterlerini normal süresi 1-1 beraberlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 5-4 kazanarak finale yükseldi.

Şampiyon Dostluk Masterleri

2.Sefa Sümer masterler anı futbol turnuvası fina maçında Mesarya Dostluk masterleri, Dörtyol masterlerini 1-0 mağlup ederek turnuva şampiyon oldu. 2.Sefa Sümer masterleri anı futbol turnuvasında final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Mesarya Dostluk masterlerine kupayı Mesut Karatosun tarafından verildi.